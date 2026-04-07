Edizione n° 6028

BALLON D'ESSAI

BANDI CONCESSIONI // Aste balneari, spiagge nel caos: indennizzi milionari tra privati, allo Stato restano poche migliaia di euro
5 Aprile 2026 - ore  14:04

CALEMBOUR

INFARTO LAVORO // Infarto a lavoro, la telefonata con la cognata infermiera gli salva la vita
7 Aprile 2026 - ore  08:50

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Borgo Incoronata, Labrador ferito e abbandonato: il mistero del cane “fantasma”

BORGO INCORONATA Borgo Incoronata, Labrador ferito e abbandonato: il mistero del cane “fantasma”

Un Labrador gravemente ferito, con fasciature importanti, è stato recuperato lunedì 6 aprile sul viale di Ingresso del Santuario dell’Incoronata

Borgo Incoronata, Labrador ferito e abbandonato: il mistero del cane “fantasma”

Borgo Incoronata, Labrador ferito e abbandonato - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Un Labrador gravemente ferito, con fasciature importanti, è stato recuperato lunedì 6 aprile sul viale di Ingresso del Santuario dell’Incoronata, a pochi chilometri da Foggia.

Il cane era stato segnalato da alcuni ragazzi presenti per la Pasquetta e successivamente portato al rifugio Enpa, dove verrà sottoposto a visita veterinaria. Secondo l’animalista Terry Marangelli, il Labrador è chippato, ma non risulta registrato nell’anagrafe canina regionale, lasciando ipotizzare che possa provenire da un’altra regione.

“Non sappiamo chi lo abbia bendato né la natura delle ferite nascoste dalle fasciature. Era stato avvistato già al mattino, ma solo nel tardo pomeriggio è intervenuto il veterinario reperibile della Asl, grazie alla segnalazione costante dei ragazzi presenti. Il cane aveva una respirazione compromessa e ora speriamo abbia superato la notte”, spiega Marangelli.

Al rifugio Enpa, il Labrador sarà valutato dai veterinari per stabilire il suo stato di salute, mentre resta il mistero sulla sua provenienza e sull’identità dei responsabili dell’abbandono e delle ferite.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Amare la bellezza non vuol dire non saperle resistere.” Suzanne Collins

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO