Borgo Incoronata, Labrador ferito e abbandonato: il mistero del cane “fantasma”

Un Labrador gravemente ferito, con fasciature importanti, è stato recuperato lunedì 6 aprile sul viale di Ingresso del Santuario dell’Incoronata, a pochi chilometri da Foggia.

Il cane era stato segnalato da alcuni ragazzi presenti per la Pasquetta e successivamente portato al rifugio Enpa, dove verrà sottoposto a visita veterinaria. Secondo l’animalista Terry Marangelli, il Labrador è chippato, ma non risulta registrato nell’anagrafe canina regionale, lasciando ipotizzare che possa provenire da un’altra regione.

“Non sappiamo chi lo abbia bendato né la natura delle ferite nascoste dalle fasciature. Era stato avvistato già al mattino, ma solo nel tardo pomeriggio è intervenuto il veterinario reperibile della Asl, grazie alla segnalazione costante dei ragazzi presenti. Il cane aveva una respirazione compromessa e ora speriamo abbia superato la notte”, spiega Marangelli.

Al rifugio Enpa, il Labrador sarà valutato dai veterinari per stabilire il suo stato di salute, mentre resta il mistero sulla sua provenienza e sull’identità dei responsabili dell’abbandono e delle ferite.

Lo riporta foggiatoday.it.