Dopo il pareggio per 1-1 contro l’Audace Cerignola, mister Gennaro Volpe ha commentato il risultato sottolineando l’importanza del punto conquistato e la buona prestazione del Latina.

“È un punto che ha valore, soprattutto per come è maturato e per il contesto. Affrontavamo una squadra solida su un campo difficile, dove storicamente tutti fanno fatica. La squadra ha interpretato bene la gara, con personalità e attenzione, portando a casa un risultato positivo. Il primo tempo è stato di grande livello, per intensità, qualità e gestione del gioco. Nella ripresa gli equilibri sono cambiati per la reazione degli avversari, e un po’ di fatica si è fatta sentire, anche a causa del caldo e della finale disputata mercoledì. Abbiamo stretto i denti, sofferto tutti insieme, perché era troppo importante portare a casa punti per la classifica e per il nostro obiettivo.”

Volpe ha poi proiettato lo sguardo verso i prossimi impegni: il match contro il Casarano, in programma domenica 12 aprile, sarà il primo di due incontri casalinghi decisivi per la salvezza diretta.

“È un punto che conta in classifica, ma adesso dobbiamo pensare alle prossime gare. Abbiamo bisogno della spinta del nostro pubblico: il sostegno dei tifosi può fare la differenza e aiutarci a raggiungere il traguardo della salvezza.”

Lo riporta tuttocampo.it.