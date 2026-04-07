Profondo cordoglio nella comunità di Zapponeta per la scomparsa di Angelo Del Vecchio, venuto a mancare nelle scorse ore. La notizia della morte di Angelo si è diffusa rapidamente anche sui social, dove amici e familiari stanno condividendo messaggi di affetto e ricordi.

Classe 1977, Angelo era molto conosciuto in paese e nei comuni limitrofi, come Manfredonia, Foggia, Cerignola. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo tra quanti lo conoscevano e gli volevano bene.

Particolarmente toccante il ricordo affidato ai social da una cugina, che ha voluto salutarlo con parole cariche di emozione e affetto. Nel suo messaggio, parla di un ultimo abbraccio non concesso, del perdono e del legame familiare che va oltre la vita, fino all’ultimo saluto: “Ciao cugino mio… vola tra gli angeli”. Parole che raccontano non solo il dolore per la perdita, ma anche il ricordo di una persona descritta come sorridente e capace di trasmettere forza e coraggio a chi gli stava accanto.

In queste ore di lutto, Zapponeta e gli amici di Manfredonia si stringono attorno alla famiglia Del Vecchio, condividendo il dolore e mantenendo vivo il ricordo di Angelo. I funerali dell’uomo sono previsti per il pomeriggio, alle ore 15.30, nella Parrocchia San Michele Arcangelo di Zapponeta.

Condoglianze di cuore ai familiari di Angelo, dalla redazione e dai lettori di StatoQuotidiano.it. Riposa in pace, Angelo. Una preghiera di cuore per te. (Giuseppe de Filippo).