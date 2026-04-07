Cp Manfredonia: abusi edilizi nel Parco del Gargano, sequestrata struttura di 3mila metri quadrati

MANFREDONIA – Un’imponente struttura di circa 3.000 metri quadrati è stata posta sotto sequestro preventivo al termine di un’attività di polizia ambientale condotta dai militari del Nucleo Operativo Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto di Manfredonia, con il coordinamento del 6° Centro Controllo Ambiente Marino della Direzione Marittima di Bari. L’intervento ha riguardato un’area di particolare valore naturalistico all’interno del Parco Nazionale del Gargano, sottoposta a molteplici vincoli ambientali e idrogeologici.

Secondo quanto riferito nel comunicato ufficiale, gli accertamenti avrebbero fatto emergere presunte irregolarità nelle autorizzazioni edilizie e violazioni della normativa posta a tutela del paesaggio e dell’assetto del territorio, in relazione ai lavori di ristrutturazione di alcuni fabbricati. L’area interessata, infatti, è caratterizzata da stringenti limitazioni, legate sia alla fragilità ambientale del contesto sia al rischio idrogeologico, oltre che ai vincoli previsti dal Codice della navigazione per i manufatti realizzati in prossimità della fascia demaniale marittima.

Dalle indagini sarebbe inoltre emerso che la realizzazione della struttura avrebbe comportato modifiche significative al contesto naturale circostante, con possibili conseguenze sull’equilibrio ecosistemico e sulla stabilità del versante costiero. Tutto ciò, sempre secondo gli investigatori, sarebbe avvenuto in difformità o in assenza dei necessari titoli abilitativi.

Un elemento che rende ancora più delicata la vicenda riguarda il tentativo, attribuito ai responsabili, di ostacolare le verifiche. Stando a quanto reso noto, alcuni accessi sarebbero stati occultati murando gli ingressi dei locali. Un espediente che, però, non avrebbe impedito ai militari di completare gli accertamenti e procedere con il sequestro dell’intera struttura, successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria.

A carico dei responsabili sono state formulate diverse ipotesi di reato, in particolare in riferimento al Testo unico sull’edilizia, al Codice dei beni culturali e del paesaggio e al Codice della navigazione. L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto degli abusi e alla tutela del patrimonio paesaggistico, ambientale e demaniale marittimo del Gargano, territorio di grande pregio ma al tempo stesso particolarmente vulnerabile.

Resta fermo, come precisato nel comunicato, che il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale responsabilità degli indagati dovrà essere accertata nel corso del processo, nel pieno contraddittorio tra le parti.