Daniela di Manfredonia: “Non so come fare, domani devo lavorare. Sono Bloccata da ore!”

FOGGIA – Disagi, attese e tanta incertezza alla stazione ferroviaria di Foggia, dove circa 200 viaggiatori sono rimasti bloccati per ore a causa dell’interruzione della linea adriatica, colpita da una frana in Molise. Ma tra le tante storie, è quella di Daniela, giovane di Manfredonia, a rappresentare al meglio il disagio di queste ore.

“Non so come fare. Domani devo rientrare al lavoro”, racconta con preoccupazione, dopo una giornata trascorsa tra attese e cambi di programma.

Daniela era partita per rientrare nel Nord Italia al termine delle festività pasquali. Il viaggio, però, si è interrotto bruscamente a Termoli. “Ero arrivata intorno alle 12 quando il treno ha arrestato la sua corsa – spiega –. Ci hanno detto che potevamo scendere oppure tornare indietro. Ho scelto di rientrare a Foggia, ma ora è tutto fermo”.

Il problema principale resta l’assenza di alternative praticabili: “L’unica opzione sarebbe passare da Roma, ma i treni sono pieni. Non so davvero come organizzarmi”.

La giovane lavoratrice deve andare tra Bologna e Modena, ma l’incertezza sui collegamenti rischia di compromettere il rientro. Una situazione condivisa da decine di altri passeggeri, sospesi tra rimborsi, riprogrammazioni e soluzioni ancora tutte da definire.

Intanto, nella stazione di Foggia, prosegue l’assistenza ai viaggiatori in attesa, mentre si guarda con apprensione all’evolversi della situazione lungo la linea adriatica. Per molti, come Daniela, il tempo stringe e le risposte tardano ad arrivare.