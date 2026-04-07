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Home // Cronaca // Ex stabilimento Alghisa, via libera al pagamento straordinario per i lavori di bonifica

EX ALGHISA LUCERA Ex stabilimento Alghisa, via libera al pagamento straordinario per i lavori di bonifica

Approvata la liquidazione relativa al SAL 8B per l’intervento da oltre 9 milioni di euro finanziato dalla Regione Puglia

Ex Alghisa - Fonte: FoggiaToday

Ex Alghisa - Fonte: FoggiaToday

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
7 Aprile 2026
Cronaca // cronaca //

Prosegue l’intervento di bonifica dell’area dell’ex stabilimento Alghisa a Lucera, uno dei siti più rilevanti sotto il profilo ambientale nel territorio comunale. Con determinazione dirigenziale del IV Settore, l’amministrazione ha approvato il certificato di pagamento straordinario relativo al SAL n. 8B, nell’ambito dei lavori di rimozione della sorgente primaria di contaminazione.

Il provvedimento riguarda in particolare le lavorazioni comprese nella perizia di variante e si inserisce nel quadro delle misure previste dall’articolo 26 del decreto legge n. 50 del 2022, che disciplina gli adeguamenti dei prezzi nei contratti pubblici a fronte dell’aumento dei costi dei materiali.

L’intervento complessivo, finanziato con un contributo regionale pari a oltre 9,1 milioni di euro nell’ambito del POR Puglia 2014-2020 (Asse VI – Azione 6.2), mira alla messa in sicurezza e alla bonifica di un’area storicamente compromessa da attività industriali. L’obiettivo è eliminare le fonti di contaminazione e prevenire ulteriori rischi per l’ambiente e la salute pubblica.

Il progetto è stato avviato già nel 2017, con la concessione del finanziamento da parte della Regione Puglia, e ha visto negli anni successivi la definizione degli incarichi tecnici e l’avvio delle attività operative. Il ruolo di Responsabile unico del procedimento è stato affidato a personale interno dell’ente, mentre i servizi di progettazione e direzione lavori sono stati aggiudicati a un raggruppamento temporaneo di professionisti con capogruppo uno studio tecnico con sede a Bari.

Nel corso dell’esecuzione, come spesso accade in interventi complessi di bonifica ambientale, si è resa necessaria una variante progettuale per adeguare le lavorazioni alle condizioni effettive riscontrate sul sito. Da qui la contabilizzazione del SAL 8B, oggetto della liquidazione approvata con l’atto dirigenziale.

Il pagamento straordinario autorizzato rappresenta quindi un passaggio tecnico ma fondamentale per garantire la continuità del cantiere e il rispetto del cronoprogramma. L’adeguamento dei corrispettivi, previsto dalla normativa emergenziale, consente infatti di far fronte all’aumento dei costi sostenuti dalle imprese esecutrici, evitando rallentamenti o interruzioni dei lavori.

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