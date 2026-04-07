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FOGGIA CRITICA Foggia in bilico: classifica critica e polemiche arbitrali accendono la tensione

Il cammino del Foggia si fa sempre più complicato, con una classifica tornata drammatica dopo gli ultimi risultati

Foggia in bilico: classifica critica e polemiche arbitrali accendono la tensione

Cosenza - Foggia 1-0 - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Aprile 2026
Cronaca // Focus //

Il cammino del Foggia si fa sempre più complicato, con una classifica tornata drammatica dopo gli ultimi risultati. La sconfitta contro il Cosenza, unita alle vittorie di Picerno e Giugliano, ha aggravato una situazione già fragile, lasciando i rossoneri a ben 8 punti dalla zona utile per i playout.

A sole tre giornate dalla fine del campionato, la squadra guidata da Pazienza si ritrova nuovamente in piena lotta per evitare la retrocessione diretta, con margini sempre più ridotti. Solo un percorso netto nelle ultime gare potrebbe garantire la partecipazione agli spareggi salvezza, altrimenti sarà necessario affidarsi anche ai risultati delle concorrenti.

A pesare sul momento della squadra non è solo la classifica, ma anche le forti polemiche per presunti errori arbitrali, che si aggiungono a episodi già contestati nelle precedenti partite. L’ultimo caso riguarda il gol annullato a Cangiano nei minuti di recupero contro il Cosenza, una decisione che ha scatenato la rabbia della società.

Durissimo il commento del presidente Gennaro Casillo, che denuncia una serie di episodi sfavorevoli: “Ci stanno affossando con decisioni ingiuste e nessuno ascolta le nostre proteste”. Un clima teso che accompagna un finale di stagione decisivo per il futuro del club.

Lo riporta telesveva.it.

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