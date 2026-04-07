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FOGGIA AUTISMO Foggia: quattro storie per raccontare l’autismo oltre i pregiudizi

Quattro ragazzi, quattro percorsi diversi e un unico obiettivo: raccontare l’autismo senza filtri, andando oltre stereotipi e luoghi comuni

Foggia: quattro storie per raccontare l’autismo oltre i pregiudizi

Autismo - Fonte Immagine: sanmarcoinlamis.eu

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Quattro ragazzi, quattro percorsi diversi e un unico obiettivo: raccontare l’autismo senza filtri, andando oltre stereotipi e luoghi comuni. Edoardo, Giulia, Gabriele e Ivan condividono esperienze e punti di vista che aiutano a comprendere una realtà spesso fraintesa.

Le interviste, realizzate dal giornalista Roberto D’Agostino insieme all’associazione Controvento guidata da Luisa Scarlato, nascono con l’intento di aprire un dialogo autentico, affrontando anche domande difficili, troppo spesso evitate. Perché il confronto è l’unico modo per capire davvero.

Edoardo, 20 anni, studente universitario con un brillante percorso accademico, mette in luce uno dei nodi principali: “Non mi sento diverso, sono gli altri a farmi sentire così”. Una frase che evidenzia come il vero ostacolo sia spesso lo sguardo esterno.

Giulia affronta il tema della comprensione con grande lucidità: “È peggio far finta di capire”. Per lei, il problema non è non sapere, ma la presunzione di aver già capito tutto, che chiude ogni possibilità di ascolto e relazione.

Gabriele guarda al futuro con entusiasmo e semplicità: vuole fare il musicista, lo youtuber, il produttore. I suoi sogni non hanno bisogno di etichette: sono desideri comuni, come quelli di tanti ragazzi, e proprio in questa normalità si trova il senso più autentico dell’inclusione.

Ivan, infine, racconta la sua quotidianità fatta di musica, amicizie e momenti condivisi, ricordando che le cose più semplici sono anche le più importanti. Il suo punto di vista smonta l’idea che chi vive nello spettro sia distante dalla realtà degli altri.

Quattro voci diverse che convergono in un messaggio chiaro: l’autismo non è una barriera insormontabile, ma una modalità diversa di vivere il mondo, che richiede ascolto, strumenti adeguati e, soprattutto, rispetto.

Lo riporta foggiatoday.it.

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