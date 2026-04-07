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COMUNE FOGGIA Foggia. Strada già realizzata, il Comune acquisisce l’area: indennizzo da oltre 13mila euro

Via libera all’acquisizione sanante di terreni utilizzati per una strada pubblica: riconosciuto un debito fuori bilancio e disposto il pagamento alla società proprietaria.

Foggia. Centro per minori incompiuto: il Comune risolve il contratto con l’impresa

Palazzo di Città di Foggia - Fonte Immagine: comune.foggia.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
7 Aprile 2026
Foggia // Note di Brasini //

Il Comune di Foggia mette ordine a una vicenda urbanistica rimasta sospesa per anni e formalizza l’acquisizione di un’area già trasformata in strada pubblica. Con una determinazione dirigenziale, l’ente ha disposto l’acquisizione sanante di due particelle catastali per una superficie complessiva di 2.418 metri quadrati, riconoscendo contestualmente un indennizzo alla società proprietaria.

Si tratta di terreni intestati alla Boscaino Buildings s.r.l., sui quali è stata realizzata parte della viabilità urbana, in particolare un tratto di via Sant’Alfonso de’ Liguori. L’occupazione, come emerge dagli atti, era avvenuta senza titolo, rendendo necessario l’intervento amministrativo per regolarizzare la situazione.

La procedura adottata è quella prevista dall’articolo 42-bis del Testo unico sugli espropri, che consente alla pubblica amministrazione di acquisire definitivamente beni già utilizzati per fini pubblici, evitando la restituzione quando non vi siano alternative praticabili.

Alla base del provvedimento c’è una valutazione tecnica che ha evidenziato come l’area sia stata ormai irreversibilmente trasformata e come sussista un interesse pubblico concreto al mantenimento della destinazione a strada. Inoltre, è stata effettuata una comparazione degli interessi in gioco, escludendo soluzioni alternative.

Dal punto di vista economico, l’indennizzo complessivo riconosciuto ammonta a 13.419,90 euro. La somma comprende il valore venale del terreno, un risarcimento per il pregiudizio non patrimoniale e una quota relativa al periodo di occupazione senza titolo, calcolata con interessi annui.

Il Comune ha già previsto l’impegno di spesa e stabilito le modalità di pagamento: l’importo sarà liquidato direttamente alla società proprietaria in caso di accettazione. In alternativa, in presenza di contestazioni o irreperibilità, la somma sarà depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Con questo atto si perfeziona il trasferimento della proprietà al patrimonio indisponibile dell’ente, con successiva registrazione e trascrizione nei registri immobiliari. L’operazione consente quindi di sanare una situazione irregolare e consolidare un’infrastruttura ormai parte integrante della rete viaria cittadina.

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