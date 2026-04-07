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FOGGIA SPACCAVETRI Foggia, torna l’allarme spaccavetri: cittadini sempre più preoccupati

A Foggia prosegue l’emergenza legata agli spaccavetri, con l’ultimo episodio registrato in via Zara, dove un’automobile in sosta è stata danneggiata

Foggia, torna l’allarme spaccavetri: cittadini sempre più preoccupati

Foggia, torna l’allarme spaccavetri - Fonte Immagine: antennasud.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

A Foggia prosegue l’emergenza legata agli spaccavetri, con l’ultimo episodio registrato in via Zara, dove un’automobile in sosta è stata danneggiata.

Ignoti hanno distrutto il vetro del cofano posteriore nel probabile tentativo di rubare oggetti all’interno del veicolo. Si tratta dell’ennesimo atto vandalico in una serie di episodi ormai quotidiani, nonostante il recente arresto in flagranza di uno dei presunti responsabili.

La situazione genera crescente angoscia tra i cittadini, che lamentano un senso di insicurezza diffuso e chiedono maggiore presenza delle Forze dell’Ordine e interventi immediati per fermare il fenomeno.

Le indagini proseguono con l’analisi delle telecamere di videosorveglianza, nel tentativo di identificare gli autori e verificare eventuali collegamenti con altri casi verificatisi negli ultimi giorni.

Lo riporta antennasud.com.

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