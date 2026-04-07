Frana in Molise, caos sulla linea adriatica: centinaia di viaggiatori bloccati a Foggia

FOGGIA – Disagi e incertezza alla stazione ferroviaria di Foggia, dove circa 200 persone sono rimaste in attesa per ore a causa dell’interruzione della circolazione lungo la linea adriatica, provocata da una frana verificatasi in Molise.

Tra i viaggiatori coinvolti c’è Daniela, giovane originaria di Manfredonia, che stava rientrando al lavoro nel Nord Italia dopo le festività pasquali. “Ero arrivata a Termoli intorno alle 12 quando il treno ha arrestato la sua corsa – racconta –. Ci hanno dato la possibilità di tornare a Foggia o scendere lì. Ho scelto di rientrare nel capoluogo dauno, ma ora non so come proseguire: domani devo essere a lavoro tra Bologna e Modena. L’unica alternativa è passare da Roma, ma i treni sono già pieni”.

Situazione analoga per un’altra viaggiatrice, partita in mattinata da Vieste e diretta ad Ancona: “Il mio treno non è mai partito. Probabilmente tornerò a Vieste e riproverò domani”.

C’è poi chi, come Valentina, studentessa foggiana di 21 anni residente a Pescara, si è ritrovata improvvisamente bloccata lungo il tragitto: “Viaggiavo su un Intercity già in ritardo di 40 minuti. Arrivati a Termoli verso le 12.30, il treno si è fermato. Solo nel pomeriggio siamo riusciti a rientrare a Foggia. Ora siamo qui, in attesa di capire come rientrare”.

Nel frattempo, nella stazione del capoluogo dauno, è attiva una rete di assistenza per i passeggeri. I volontari della Nita (Nucleo Intervento Tutela Ambientale) stanno fornendo supporto e generi di ristoro. “Al momento siamo in cinque – spiega il coordinatore Franco Longo – ma altri nuclei sono pronti a intervenire in base all’evoluzione della situazione”.

Resta alta l’incertezza per i collegamenti lungo l’asse adriatico, mentre i viaggiatori attendono soluzioni alternative tra rimborsi, riprogrammazioni e percorsi sostitutivi.

Lo riporta l’ANSA.

Dichiarazione del presidente della Regione, Antonio Decaro, su interruzione viabilità adriatica frana Petacciato

Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro è intervenuto sulla grave situazione di blocco della viabilità nel basso Molise a seguito del risveglio della frana del Petacciato.

“Il crollo della frana del Petacciato è l’ennesima cattiva notizia in un momento di grande apprensione per le comunità pugliesi. Il blocco della viabilità adriatica su ferro e su gomma rischia di isolare la Puglia. Siamo a ridosso della stagione turistica ed è inutile dire quanto con il rincaro dei carburanti il trasporto ferroviario sia fondamentale per le esigenze quotidiane dei cittadini e per lo sviluppo del territorio. Chiediamo pertanto al capo Dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, con cui sono in contatto da questa mattina poco dopo il crollo, che la Puglia sieda al tavolo nazionale dell’emergenza per lavorare insieme al Governo e alle Regioni confinanti per mettere in campo tutte le azioni possibili per ripristinare i collegamenti nel più breve tempo possibile. Nel frattempo Ferrovie dello Stato mi ha assicurato interventi immediati per un piano alternativo d’emergenza che assicuri i collegamenti dei treni di lunga percorrenza utilizzando la tratta Foggia-Caserta.”