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Home // Cronaca // Incidente sull’A14 all’altezza di San Severo: muore 69enne leccese

INCIDENTE SAN SEVERO Incidente sull’A14 all’altezza di San Severo: muore 69enne leccese

Si tratterebbe di un incidente autonomo, che ha coinvolto un solo veicolo diretto verso sud, finito violentemente contro la cuspide in cemento armato di una deviazione autostradale.

Incidente sull'A14 all'altezza di San Severo: muore 69enne leccese

Polizia Stradale - Fonte Immagine non riferita al testo: malpensa24

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Aprile 2026
Cronaca // San Severo //

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo l’A14, nei pressi del casello di San Severo, causando la morte di un uomo e il ferimento di una donna.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un incidente autonomo, che ha coinvolto un solo veicolo diretto verso sud, finito violentemente contro la cuspide in cemento armato di una deviazione autostradale.

A bordo c’erano un 69enne della provincia di Lecce, deceduto sul colpo, e una donna di 56 anni, trasportata d’urgenza all’ospedale di San Severo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza ed elisoccorso, insieme agli agenti della Polizia Autostradale di Foggia.

Durante le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo, il tratto autostradale ha subito rallentamenti temporanei, creando disagi al traffico.

Lo riporta telenorba.it.

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