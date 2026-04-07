Stop al subappalto per il progetto del Centro di legalità permanente di Cerignola. Il Comune ha preso atto della risoluzione del contratto a seguito di un’interdittiva antimafia emessa nei confronti della società subappaltatrice.

Il provvedimento riguarda un intervento finanziato nell’ambito del PNRR, destinato alla valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, per un importo complessivo di 2,5 milioni di euro.

La misura è scattata dopo la comunicazione della Prefettura di Foggia, che ha disposto l’interdittiva antimafia nei confronti dell’impresa coinvolta nel subappalto. Un provvedimento che, per legge, comporta l’impossibilità di proseguire qualsiasi rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione.

A seguito dell’atto prefettizio, il responsabile unico del progetto ha ordinato l’immediata sospensione delle attività affidate alla società e la revoca dell’autorizzazione al subappalto.

Successivamente, l’impresa appaltatrice principale ha formalizzato la risoluzione del contratto con il subappaltatore, impegnandosi a garantire la prosecuzione dei lavori e a liquidare esclusivamente le prestazioni già eseguite e verificate.

Dal punto di vista contabile, il Comune ha provveduto a riallineare gli impegni di spesa, disimpegnando le somme originariamente destinate al subappalto e riassegnandole all’impresa principale.

L’intervento, inserito tra quelli strategici per la riqualificazione dei beni confiscati, prosegue quindi nel rispetto della normativa antimafia, che impone controlli stringenti e interventi immediati in presenza di criticità.

Una vicenda che conferma il ruolo centrale dei controlli prefettizi nella tutela della legalità negli appalti pubblici e nella gestione dei fondi del PNRR.