Edizione n° 6029

BALLON D'ESSAI

SESSO SPIAGGIA // Sesso “bollente” in spiaggia a Pasqua: denunciati per atti osceni
7 Aprile 2026 - ore  12:14

CALEMBOUR

DI VENERE // Tragedia al Di Venere: muore a 43 anni dopo aver perso i gemelli, lutto a Ceglie Messapica
7 Aprile 2026 - ore  12:35

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Interdittiva antimafia, stop al subappalto per il Centro di legalità a Cerignola

CERIGNOLA LEGALITA' Interdittiva antimafia, stop al subappalto per il Centro di legalità a Cerignola

Il Comune prende atto della risoluzione del contratto: lavori proseguono con l’impresa principale.

StatoQuotidiano.it, Foggia 01 giugno 2022. “Dalla Regione Puglia arrivano importanti fondi per risolvere una delle emergenze della nostra città: circa 5 milioni di euro per il Canale Lagrimaro, che è diventato una vera e propria bomba ecologica a cui è urgente porre solidi argini”.

BONITO, SINDACO DI CERIGNOLA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Aprile 2026
Cerignola // Cronaca //

Stop al subappalto per il progetto del Centro di legalità permanente di Cerignola. Il Comune ha preso atto della risoluzione del contratto a seguito di un’interdittiva antimafia emessa nei confronti della società subappaltatrice.

Il provvedimento riguarda un intervento finanziato nell’ambito del PNRR, destinato alla valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, per un importo complessivo di 2,5 milioni di euro.

La misura è scattata dopo la comunicazione della Prefettura di Foggia, che ha disposto l’interdittiva antimafia nei confronti dell’impresa coinvolta nel subappalto. Un provvedimento che, per legge, comporta l’impossibilità di proseguire qualsiasi rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione.

A seguito dell’atto prefettizio, il responsabile unico del progetto ha ordinato l’immediata sospensione delle attività affidate alla società e la revoca dell’autorizzazione al subappalto.

Successivamente, l’impresa appaltatrice principale ha formalizzato la risoluzione del contratto con il subappaltatore, impegnandosi a garantire la prosecuzione dei lavori e a liquidare esclusivamente le prestazioni già eseguite e verificate.

Dal punto di vista contabile, il Comune ha provveduto a riallineare gli impegni di spesa, disimpegnando le somme originariamente destinate al subappalto e riassegnandole all’impresa principale.

L’intervento, inserito tra quelli strategici per la riqualificazione dei beni confiscati, prosegue quindi nel rispetto della normativa antimafia, che impone controlli stringenti e interventi immediati in presenza di criticità.

Una vicenda che conferma il ruolo centrale dei controlli prefettizi nella tutela della legalità negli appalti pubblici e nella gestione dei fondi del PNRR.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Il mondo spezza tutti e poi molti sono forti proprio nei punti spezzati. (Ernest Hemingway)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO