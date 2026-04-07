Latina pareggia a Cerignola: finisce 1-1 al Monterisi

Una Pasquetta amara per il Latina, che ottiene un 1-1 sul difficile campo del Cerignola. Nonostante il risultato positivo, i successi delle rivali dirette riportano i pontini pericolosamente vicini alla zona play out.
Il Latina parte forte e crea subito occasioni con Riccardi e Fasan, protagonisti al 3’ con un destro a giro respinto dal portiere. Al 28’ un tiro-cross di Riccardi centra la traversa. Il vantaggio arriva grazie a un errore di Vitale: Tomaselli recupera palla, Parigi serve Fasan, che segna con uno scavetto seguito da un destro al volo lo 0-1 per il Latina.
Il Cerignola reagisce nella ripresa: Luca Russo serve Ruggiero, libero di battere a rete e siglare il gol del pareggio al 56’. Nel resto della gara, le occasioni scarseggiano, ma la lotta per la salvezza resta aperta, con tre partite decisive, due in casa e una in trasferta.
L’allenatore del Latina, Gennaro Volpe, commenta: “È un punto importante, conquistato con personalità su un campo difficile. Ora lo sguardo va alle prossime gare in casa, dove il supporto del pubblico può fare la differenza per la nostra salvezza.”
Marcatori: Fasan (32′, L), Ruggiero (56′, C)
Ammoniti: Cretella (8′, C), Martinelli (80′, C)
Angoli: Cerignola 5 – 3 Latina
Recuperi: 2′ pt / 6′ st
Il pareggio premia il Latina sul piano del gioco, ma la classifica resta in bilico e la zona play out è più vicina che mai.
Lo riporta latinacorriere.it.