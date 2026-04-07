Edizione n° 6028

BALLON D'ESSAI

BANDI CONCESSIONI // Aste balneari, spiagge nel caos: indennizzi milionari tra privati, allo Stato restano poche migliaia di euro
5 Aprile 2026 - ore  14:04

CALEMBOUR

INFARTO LAVORO // Infarto a lavoro, la telefonata con la cognata infermiera gli salva la vita
7 Aprile 2026 - ore  08:50

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Latina pareggia a Cerignola: finisce 1-1 al Monterisi

LATINA CERIGNOLA Latina pareggia a Cerignola: finisce 1-1 al Monterisi

Nonostante il risultato positivo, i successi delle rivali dirette riportano i pontini pericolosamente vicini alla zona play out

Latina pareggia a Cerignola: finisce 1-1 al Monterisi

Cerignola-Latina - 1-1 - Fonte Immagine: latinacorriere.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Aprile 2026
Cerignola // Sport //

Una Pasquetta amara per il Latina, che ottiene un 1-1 sul difficile campo del Cerignola. Nonostante il risultato positivo, i successi delle rivali dirette riportano i pontini pericolosamente vicini alla zona play out.

Il Latina parte forte e crea subito occasioni con Riccardi e Fasan, protagonisti al 3’ con un destro a giro respinto dal portiere. Al 28’ un tiro-cross di Riccardi centra la traversa. Il vantaggio arriva grazie a un errore di Vitale: Tomaselli recupera palla, Parigi serve Fasan, che segna con uno scavetto seguito da un destro al volo lo 0-1 per il Latina.

Il Cerignola reagisce nella ripresa: Luca Russo serve Ruggiero, libero di battere a rete e siglare il gol del pareggio al 56’. Nel resto della gara, le occasioni scarseggiano, ma la lotta per la salvezza resta aperta, con tre partite decisive, due in casa e una in trasferta.

L’allenatore del Latina, Gennaro Volpe, commenta: “È un punto importante, conquistato con personalità su un campo difficile. Ora lo sguardo va alle prossime gare in casa, dove il supporto del pubblico può fare la differenza per la nostra salvezza.”

Marcatori: Fasan (32′, L), Ruggiero (56′, C)
Ammoniti: Cretella (8′, C), Martinelli (80′, C)
Angoli: Cerignola 5 – 3 Latina
Recuperi: 2′ pt / 6′ st

Il pareggio premia il Latina sul piano del gioco, ma la classifica resta in bilico e la zona play out è più vicina che mai.

Lo riporta latinacorriere.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Amare la bellezza non vuol dire non saperle resistere.” Suzanne Collins

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO