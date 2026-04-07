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Manfredonia, addio a Michele Prencipe: una vita al servizio dello Stato

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Aprile 2026
Stato news //

Si è spento all’età di 91 anni Michele Prencipe, già Vice Questore della Polizia di Stato, figura stimata e conosciuta a Manfredonia per il suo lungo impegno nelle istituzioni e per il senso del dovere che ha contraddistinto tutta la sua vita.

Uomo delle istituzioni in anni complessi, Prencipe ha rappresentato un esempio di dedizione silenziosa e concreta, lontana dai riflettori ma profondamente radicata nei valori del servizio pubblico. Il suo percorso professionale, segnato da rigore e responsabilità, ha lasciato un’impronta significativa in quanti hanno avuto modo di conoscerlo e collaborare con lui.

Accanto al ruolo istituzionale, resta il ricordo di un uomo legato alla famiglia, punto di riferimento per i figli, i nipoti e i suoi affetti più cari, ai quali oggi si stringe l’intera comunità.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio in città, dove viene ricordato con rispetto e riconoscenza. Il suo nome resta associato a un’idea di servizio fondata su equilibrio, discrezione e integrità.

I funerali si terranno martedì 7 aprile, alle ore 16, presso la Chiesa Santa Maria dell’Umiltà, nel cimitero di Manfredonia.

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