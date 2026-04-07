Manfredonia, il giorno dopo Pasquetta area in via Santa Restituta è una discarica. "Le bestie stanno insozzando questo luogo"

MANFREDONIA – Vomito, feci, rifiuti di ogni tipo e un odore insopportabile. È questo lo scenario che si è presentato agli occhi di alcuni cittadini in area mercatino di via Santa Restituta, a Manfredonia, la mattina successiva al Lunedì dell’Angelo. Una situazione definita da tutti con una sola parola: “vergogna”.

Secondo quanto riferito dagli ambulanti, l’area mercatale è stata trovata in condizioni igieniche gravissime, con evidenti tracce di degrado lasciate dopo i festeggiamenti di Pasquetta. Un’immagine che, oltre a danneggiare il decoro urbano, ha messo in seria difficoltà chi lavora ogni giorno tra i banchi.

“Non è possibile iniziare la giornata in mezzo a uno schifo simile – raccontano alcuni operatori –. Qui ci sono famiglie, clienti, bambini. Chiediamo rispetto per il nostro lavoro e per la città”.

La protesta è immediata e punta il dito contro la gestione dell’area e i controlli ritenuti insufficienti. I cittadini chiedono un intervento urgente del Comune, con una pulizia straordinaria e un piano di vigilanza più efficace nei giorni festivi, quando il rischio di abbandono indiscriminato di rifiuti aumenta. “Oramai questo posto è diventato un luogo di ritrovo per fare feste, per bere, drogarsi, sporcare. Vergogna! Il Comune finora non ha fatto niente!”.

Nel mirino finisce anche l’ordinanza del sindaco, che secondo alcuni non sarebbe stata sufficiente a prevenire il degrado registrato nelle ultime ore. Da qui la richiesta di misure più severe, sanzioni per chi sporca e una maggiore presenza sul territorio. Il malcontento cresce e il timore è che episodi del genere possano ripetersi, con ripercussioni non solo sul lavoro degli ambulanti ma anche sull’immagine di Manfredonia.

Gli operatori annunciano che, in assenza di risposte concrete, sono pronti a portare avanti la protesta. “Non chiediamo favori – dicono – ma solo condizioni minime di igiene e dignità per poter lavorare”.

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