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"CIAMBOTTA FRESCHE" Manfredonia, la musica della tradizione continua: al via la campagna per il 5×1000 alla “Ciàmbotta Frèsche”

Un gesto semplice, che non comporta alcun costo per il contribuente, ma che rappresenta un contributo fondamentale per mantenere viva la tradizione bandistica sipontina

Manfredonia, la musica della tradizione continua: al via la campagna per il 5x1000 alla “Ciàmbotta Frèsche”

Manfredonia, la musica della tradizione continua: al via la campagna per il 5x1000 alla “Ciàmbotta Frèsche”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Aprile 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Anche quest’anno torna l’appello alla cittadinanza per sostenere una delle realtà musicali più identitarie del territorio. L’associazione “A Ciàmbotta Frèsche – APS Banda Caratteristica Città di Manfredonia” invita contribuenti e sostenitori a destinare il proprio 5×1000 in fase di dichiarazione dei redditi.

Un gesto semplice, che non comporta alcun costo per il contribuente, ma che rappresenta un contributo fondamentale per mantenere viva la tradizione bandistica sipontina, tra le più radicate e riconosciute del territorio.

La banda, da anni punto di riferimento culturale e musicale, continua a promuovere eventi, formazione e partecipazione attiva, coinvolgendo giovani e meno giovani in un percorso che unisce passione, identità e comunità.

Per sostenere l’associazione è sufficiente inserire il codice fiscale 92026990710 nell’apposito spazio dedicato al 5×1000 nel modello 730 (o equivalente).

Un piccolo gesto che può fare la differenza, contribuendo a preservare e tramandare una tradizione che rappresenta un patrimonio collettivo per tutta la città di Manfredonia.

1 commenti su "Manfredonia, la musica della tradizione continua: al via la campagna per il 5×1000 alla “Ciàmbotta Frèsche”"

  1. Delirio
    P.s.
    ma tra tutte le cause nobili a cui si possono destinare quei fondi davvero avete pensato alla Ciambotta Fresca?

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