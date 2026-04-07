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MATHIAS TONTI Mathias morto a 12 anni dopo un incidente sugli sci, la famiglia dona gli organi

La famiglia ha voluto ringraziare i soccorritori e il reparto di Neurochirurgia per l'umanità dimostrata

Mathias morto a 12 anni dopo un incidente sugli sci, la famiglia dona gli organi

ph Leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Aprile 2026
Prima pagina //

Si è spento dopo quattro giorni di agonia Mathias Tonti, il dodicenne di Cesena rimasto vittima di un drammatico incidente sulla neve in Trentino. Il ragazzino era ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento da venerdì 3 aprile, quando era caduto sulle piste di San Martino di Castrozza dopo aver perso il controllo degli sci. A dare il doloroso annuncio è stato il padre, Alberto Tonti: «Con immenso dolore comunichiamo che oggi, 7 aprile alle 8.30, Mathias ci ha lasciati».

«Sempre a testa alta»

Nelle parole del genitore emerge il ritratto di un giovane pieno di vita: «Era un ragazzo speciale, capace di vivere tutto con intensità, con il cuore e con lo spirito di chi non ha mai avuto paura di mettersi in gioco. Amava lo sport, la sfida, la ricerca del limite. E questo è ciò che porteremo con noi: la sua energia, il suo sorriso e il suo modo di affrontare la vita sempre a testa alta».

La famiglia ha voluto ringraziare i soccorritori e il reparto di Neurochirurgia per l’umanità dimostrata, annunciando una decisione eroica: «Io, Tamara e Tilly abbiamo deciso che Mathias continuerà a vivere attraverso la donazione dei suoi organi, un gesto che rispecchia pienamente il suo modo di essere e il suo grande cuore. Continueremo a correre anche per lui, portando con noi la sua passione, il suo coraggio e il suo modo di affrontare ogni curva senza paura».

Il dolore ha colpito profondamente anche il mondo dello sport, in particolare la società pallavolistica G.S. Porto Robur Costa 2030, con cui collabora la madre Tamara. Il club ha espresso il proprio cordoglio ricordando Mathias come «un ragazzo solare, appassionato e amante dello sport.

Giocava a pallavolo, amava lo scii e le auto da corsa e negli anni si era avvicinato sempre più al mondo della pallavolo ed era una solare presenza fissa a tutte le partite casalinghe e a tutte le nostre attività del club. Sconvolti da questa tragedia, il Porto Robur Costa 2030 si unisce in un grande abbraccio a Tamara e alla sua famiglia».

Lo riporta Leggo.it

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