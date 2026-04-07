Si è conclusa con grande successo l’iniziativa solidale “Pasqua in Blue”, promossa dalla Casa Circondariale di Foggia sotto la guida del Direttore Dott. Michele De Nichilo, che nel periodo pasquale ha portato gioia ai bambini negli ospedali del territorio.

L’iniziativa, che segue l’esperienza positiva dell’Epifania, ha ricevuto ampio apprezzamento da parte delle strutture sanitarie, dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, confermando il valore umano e sociale dell’evento. Le consegne si sono svolte presso il Presidio Ospedaliero “Giuseppe Tatarella” di Cerignola, il Policlinico di Foggia e l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, dove il personale della Polizia Penitenziaria ha donato uova pasquali e omaggi, regalando momenti di gioia, vicinanza e serenità.

L’iniziativa ha ricevuto il supporto istituzionale del Comandante di Reparto, Dirigente Claudio Ronci, e del Comandante Provinciale del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, Primo Dirigente Daniela Occhionero. Centrale è stato il ruolo dell’Ispettore Donato Lamparella, promotore e coordinatore dell’evento, che ha seguito con impegno e professionalità tutte le fasi organizzative, contribuendo al successo dell’iniziativa e al rafforzamento del rapporto tra Istituzione e territorio.

La riuscita dell’iniziativa è stata resa possibile grazie alla partecipazione di personale del Reparto della Polizia Penitenziaria, dell’Area Educativa, dell’Area Contabilità e del Comparto Funzioni Centrali, a testimonianza di un impegno corale e condiviso. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alla Coop del Centro Commerciale “La Mongolfiera”, che ha arricchito l’iniziativa con ulteriori donazioni.

L’Ispettore Lamparella ha sottolineato come questa esperienza rappresenti un momento di grande valore umano e istituzionale, evidenziando che il sorriso dei bambini e la gratitudine delle famiglie sono il risultato più autentico di un lavoro condiviso, dimostrando come la Polizia Penitenziaria possa essere una presenza concreta e vicina al territorio, soprattutto nei momenti più delicati.

“Pasqua in Blue” ha così rafforzato il legame tra Amministrazione Penitenziaria, strutture sanitarie e comunità locale, nel segno della solidarietà e della vicinanza ai più piccoli.