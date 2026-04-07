Rkomi ad Apricena: il 30 maggio tappa del tour estivo

Apricena si prepara ad accogliere uno degli artisti più seguiti della scena musicale italiana. Il prossimo 30 maggio 2026 Rkomi farà tappa nella cittadina foggiana con il suo tour “Mirko in estate”, portando sul palco energia, nuovi brani e i successi che lo hanno reso protagonista delle classifiche negli ultimi anni.

Il concerto si terrà in viale Aldo Moro, location scelta per ospitare un evento che si preannuncia tra i più partecipati della stagione primaverile nel territorio. L’annuncio ha già acceso l’interesse dei fan, pronti a raggiungere Apricena anche dai comuni limitrofi.

Rkomi, nome d’arte di Mirko Manuele Martorana, è oggi uno dei volti più riconoscibili del panorama musicale italiano, capace di attraversare generi diversi e di costruire un’identità artistica in continua evoluzione. Dall’esordio nella scena rap fino alle sonorità più pop e cantautorali degli ultimi lavori, l’artista ha saputo conquistare un pubblico trasversale. Il tour “Mirko in estate” rappresenta una nuova fase del suo percorso, con uno spettacolo pensato per il live, tra atmosfere intime e momenti più energici. Sul palco, come anticipato dal materiale promozionale, spazio a una dimensione visiva forte e coinvolgente, con luci e scenografie capaci di valorizzare la performance.

L’appuntamento di Apricena rientra nel calendario degli eventi musicali che animeranno la Capitanata nei prossimi mesi, confermando il ruolo crescente del territorio come tappa di concerti e iniziative di richiamo.