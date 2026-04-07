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PISCINA SGR San Giovanni Rotondo. Palazzetto e piscina socio-sanitaria: gara da 4,8 milioni al via

Prende forma uno degli interventi più rilevanti per il territorio

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COMUNE SAN GIOVANNI ROTONDO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Aprile 2026
Gargano // Manfredonia //

Prende forma uno degli interventi più rilevanti per il territorio: la realizzazione di un palazzetto multimediale con piscina socio-sanitaria. Il Comune di San Giovanni Rotondo ha approvato la determina a contrarre, avviando ufficialmente la procedura per l’affidamento dei servizi di progettazione.

L’opera, finanziata con risorse FSC 2021-2027 nell’ambito dell’Accordo per la Coesione, prevede un investimento complessivo di 4,8 milioni di euro.

Il progetto punta alla creazione di una struttura moderna, capace di integrare attività sportive, sociali e sanitarie, con particolare attenzione alle esigenze della comunità. Un’infrastruttura che si inserisce nella linea di intervento dedicata al rafforzamento dei servizi sociali e della salute.

Con l’atto adottato, l’amministrazione ha stabilito di procedere tramite gara telematica, con una procedura negoziata che prevede il coinvolgimento di almeno cinque operatori economici qualificati. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità-prezzo.

Il primo step riguarda l’affidamento dei servizi tecnici: progettazione di fattibilità tecnico-economica e relazione geologica. Una fase preliminare fondamentale per definire nel dettaglio caratteristiche, costi e tempi dell’intervento.

La scelta di esternalizzare questi servizi è legata alla necessità di rispettare le tempistiche del finanziamento e alla mancanza di risorse tecniche interne sufficienti a garantire la progettazione nei tempi richiesti.

L’obiettivo è quello di arrivare rapidamente alla fase esecutiva, con un appalto integrato che includerà progettazione definitiva ed esecuzione dei lavori. Un modello sempre più diffuso nelle opere pubbliche, che consente di accelerare i tempi ma richiede una gestione attenta delle procedure.

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