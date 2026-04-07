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SAN NICANDRO ANTIMAFIA San Nicandro Garganico, bene confiscato destinato alla Guardia di Finanza

Un immobile sottratto alla criminalità organizzata a San Nicandro Garganico sarà presto trasformato in alloggio per i militari della Guardia di Finanza

San Nicandro Garganico, bene confiscato destinato alla Guardia di Finanza

San Nicandro Garganico, bene confiscato destinato alla Guardia di Finanza - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Aprile 2026
Gargano // Manfredonia //

Un immobile sottratto alla criminalità organizzata a San Nicandro Garganico sarà presto trasformato in alloggio per i militari della Guardia di Finanza, in attesa del completamento della nuova tenenza sul territorio.

L’edificio, acquisito dal Comune e restituito alla collettività, rappresenta un importante segnale di legalità. Si tratta di una abitazione al piano terra con giardino, confiscata definitivamente nel 2016 dopo un’operazione delle Fiamme Gialle.

Come spiegato dal sindaco Matteo Vocale, l’amministrazione ha scelto di destinare il bene a un utilizzo utile per la comunità, avviando un percorso che lo porterà a ospitare temporaneamente i militari. L’immobile, tuttavia, è stato ritrovato in condizioni critiche, vandalizzato e privo di impianti, rendendo necessari interventi di recupero.

Una volta riqualificato, diventerà un simbolo concreto di rinascita: da luogo legato all’illegalità a presidio di sicurezza e presenza dello Stato.

Si tratta del secondo bene confiscato entrato nella disponibilità del Comune: il primo, acquisito nel 2023, è attualmente affidato alla Croce Rossa.

Un passaggio che, come sottolineato dall’amministrazione, testimonia come la lotta alla criminalità possa tradursi in opportunità reali per il territorio, rafforzando il percorso di legalità intrapreso dalla comunità.

Lo riporta ansa.it.

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