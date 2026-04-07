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SAN SEVERO San Severo, gran finale al Teatro Verdi con “A Qualcuno Piace Caldo”

Si chiude domenica 12 aprile la stagione teatrale 2025-2026 del Comune di San Severo in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese

San Severo, gran finale al Teatro Verdi con “A Qualcuno Piace Caldo”

San Severo, gran finale al Teatro Verdi con “A Qualcuno Piace Caldo”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Aprile 2026
Cronaca // Eventi //

Si chiude domenica 12 aprile 2026 la stagione teatrale 2025-2026 del Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura, guidato dal Vice Sindaco Anna Paola Giuliani, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. L’appuntamento è al Teatro Comunale Giuseppe Verdi, con apertura porte alle 20:30 e sipario alle 21:00.

In scena “A Qualcuno Piace Caldo”, adattamento teatrale di Mario Moretti, liberamente ispirato al celebre film “Some Like It Hot”. Il cast vanta nomi di spicco come Euridice Axen, Giulio Corso e Gianluca Ferrato, affiancati da Maria Rosaria Carli, Stefania Barca, Salvatore Esposito, Antonio Tallura e Francesco Laruffa. Regia di Geppy Gleijeses, scene di Roberto Crea, costumi di Chiara Donato, luci di Luigi Ascione e musiche di Matteo D’Amico.

Il Sindaco Lidya Colangelo e il Vice Sindaco Anna Paola Giuliani sottolineano come lo spettacolo rappresenti un prestigioso trionfo culturale: “Il Teatro Verdi è tornato a essere il cuore pulsante della comunità, luogo di incontro e crescita civile. Con questo finale celebriamo la cultura e la qualità teatrale, offrendo al pubblico un cast stellare e un’opera di grande respiro.”

Lo spettacolo offre un libero adattamento del capolavoro cinematografico, trasferendo sul palco lo spirito originale della sceneggiatura senza replicarla pedissequamente. Secondo Gleijeses, l’allestimento teatrale sfrutterà tutte le potenzialità del palcoscenico, garantendo una creazione originale e autonoma con 13 attori, rispettando la tradizione senza rinunciare all’innovazione: “Le mille possibilità che ti regala il palcoscenico le sfrutteremo tutte, e nessuna scena canonica scomparirà dal nostro spartito. E poi, cari amici, nessuno è perfetto!”

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