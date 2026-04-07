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Home // Cronaca // Vicoli del centro storico a San Giovanni Rotondo, il Comune restituisce 24mila euro alla Regione

SAN GIOVANNI ROTONDO Vicoli del centro storico a San Giovanni Rotondo, il Comune restituisce 24mila euro alla Regione

Concluso il progetto da 880mila euro finanziato con fondi europei: somme non utilizzate tornano nelle casse regionali.

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ph Hotel San Pio a San Giovanni Rotondo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Aprile 2026
Cronaca // Gargano //

Si chiude con un saldo positivo – ma anche con una restituzione – il progetto di riqualificazione degli antichi vicoli del centro storico di San Giovanni Rotondo. Con una determinazione dirigenziale, il Comune ha disposto la restituzione alla Regione Puglia di 24.245,72 euro, somme già accreditate ma non utilizzate.

L’intervento, finanziato nell’ambito del programma POR FESR-FSE 2014/2020, aveva un importo complessivo di 880mila euro ed era finalizzato alla valorizzazione del centro storico, con particolare attenzione alla mobilità lenta e al miglioramento dei corpi idrici.

Il progetto ha attraversato un lungo iter amministrativo e tecnico: dalla fase di progettazione, passando per l’aggiudicazione dei lavori, fino alla realizzazione e alla chiusura contabile. I lavori sono stati affidati a un’impresa specializzata e accompagnati da numerosi stati di avanzamento, con liquidazioni progressive per imprese e professionisti coinvolti.

Al termine dell’intervento, il totale delle spese sostenute ammonta a circa 587.989,83 euro, a fronte di finanziamenti regionali complessivi pari a oltre 612mila euro. Da qui deriva il saldo a credito dell’ente, pari appunto a oltre 24mila euro.

La Regione Puglia, con apposita determinazione, ha preso atto della rendicontazione e richiesto la restituzione delle somme non utilizzate entro 60 giorni dalla notifica. Il Comune ha quindi proceduto ad autorizzare il pagamento, imputando la spesa al bilancio 2026.

Si tratta di un passaggio ordinario nelle procedure di finanziamento pubblico, che prevede la restituzione delle economie maturate a seguito della conclusione dei lavori. Un segnale, da un lato, della corretta gestione delle risorse, ma anche della capacità di realizzare interventi senza sforare i budget previsti.

L’atto chiude definitivamente il ciclo amministrativo dell’opera, che ha contribuito alla riqualificazione del centro storico, rafforzando l’attrattività urbana e migliorando la fruizione degli spazi cittadini.

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