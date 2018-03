Ilva: Emiliano,pronti anche a chiuderla

Di:

(ANSA) – BARI, 6 MAG – “Se ci accorgeremo che il processo di ambientalizzazione non procede, non ci mancherà il coraggio di chiuderla quella fabbrica. Non possiamo fare sconti alla nostra coscienza verso i cittadini di Taranto“. Lo ha detto il segretario del Pd Puglia e candidato governatore, Michele Emiliano, parlando dell’Ilva in un’iniziativa elettorale a Bari.