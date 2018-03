Riontino replica: ‘abbiamo ereditato un Comune abbandonato’

Di:

Zapponeta – ”Assurdo!! Non si puo’ sentir la voce di colui che dietro un comunicato stampa sfoga tutta la propria rabbia e fustigazione tipica di chi e’ stato sfiduciato da tutti coloro che lo circondavano, politici, tecnici, amici compresi (ricordo il commissariamento di SEL provinciale proprio quando era al comando il personaggio in questione) e poi si permette il lusso di commentare la buona riuscita di un’amministrazione che nonostante un dissesto dichiarato e la non approvazione di un bilancio 2012 di amministrazione SEL (!!) ha tentato di ridare slancio e la prospettiva di un futuro migliore ad un Paese che è stato condannato da amministrazioni precedenti incapaci di amministrare la cosa pubblica come un buon padre di famiglia avrebbe fatto.

Lavori pubblici mai pagati o magari strapagati, assunzioni di ruolo non avvenute quando si poteva, il non incameramento di tasse proprio durante l’amministrazione SEL che decise di internare l’ufficio tributi affidandolo di fatto a nessuno visto il già allora esiguo numero di personale, sono sfociati in quello che ora rende la situazione insostenibile a chiunque voglia tentare di ridare slancio al Comune.

Abbiamo ereditato un Comune a dir poco sporco e in totale stato di abbandono e noi lo abbiamo ripulito, abbiamo recuperato progetti ormai abbandonati, abbiamo ristrutturato la scuola materna ormai in stato di abbandono totale e siamo riusciti, grazie anche all’aiuto dell’associazione dei genitori, a rifare la mensa scolastica, abbiamo costruito anche i loculi che l’amministrazione SEL ha incassato dai cittadini di Zapponeta e mai realizzato facendo perdere di fatto quella liquidità nella matassa del dissesto, abbiamo realizzato promozioni turistiche, sagre e feste patronali con l’aiuto delle associazioni locali che Zapponeta non ha mai visto prima, e stiamo ricostruendo quella parte del Paese che si affaccia verso mare che son sicuro una volta terminato ridarà slancio alle attività del posto e un futuro migliore alle generazioni future.

No, non si puo’ sentir la voce di un incapace che nella vita per campare è stato sempre sostenuto dalla politica, sfiduciato dalla stessa per poi essere ripescato solo per riempire i posti vuoti lasciati dagli altri! Il nostro Comune, tra tutte le difficoltà, anche se stiamo attraversando un periodo buio, dove la fiducia mal riposta non ha portato i risultati sperati, uscirà da questo baratro, ricordo che appena eletti in Prefettura ci diedero un grosso in bocca al lupo perché sapevano a cosa andavamo incontro e qualcuno sosteneva che non saremmo durati neanche sei mesi……………..ebbene sono passati già due anni durante i quali molto è stato fatto, ma molto altro rimane da fare.

Abbiamo messo a disposizione dell’OSL 2.000.000 di euro per il pagamento dei debiti dell’enorme massa passiva (ricordo che sono quasi 7.000.000) e più di 1.200.000 ne abbiamo già pagati noi attraverso il D.L.35 ad aziende che avevano lavorato in passato per il Comune e mai pagate, garantendo per tutto questo tempo il pagamento di stipendi e salari che in passato e proprio durante l’amministrazione SEL non è stato garantito puntualmente, e ci vengono ad accusare di non aver pagato nessuno??!! D’accordo che parlano solo perché hanno fiato in corpo, ma a tutto c’è un limite, e quel limite il SEL di Zapponeta e chi lo rappresenta lo ha superato già da molto tempo, ora continui a fare cio’ che meglio sa…….cioè niente!”.

Lo scrive in una nota il sindaco di Zapponeta Giovanni Riontino, Zapponeta Primaditutto.

