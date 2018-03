Locandina FEDE SFIDA LA CULTURA

Manfredonia. AL VIA IL “MAGGIO DI CULTURA CRISTIANA” edizione 2017. Quest’anno il titolo è “Quando la fede sfida la cultura”. Ecco il programma:

• 9 maggio: “Nel V Centenario della Riforma protestante: Lutero: padre o figlio della modernità?” (prof D. Scaramuzzi – Teologo – Facoltà Teologica Pugliese – ISSR “Giovanni Paolo II – Foggia).

• 13 maggio: Presentazione del libro di Pasquale Guerra “VIA TRIBUNALI E’ UN VIA VAI Otto storie in viaggio per l’Italia” (intervengono: prof P. Cascavilla – Scrittore; prof. P. Caratù – Linguista; prof. F. V. Maiolo – Dirigente scolastico). • 16 maggio: “Darkage” (prof D. Di Iasio – Filosofo – Università di Foggia).

• 23 maggio: “Nel 50° anniversario della morte: La Chiesa di Lorenzo Milani (1923-1967) tra le pagine di Esperienze Pastorali”. (prof. A. G. Dibisceglia – Storico – Facoltà Teologica Pugliese di Bari). • 30 maggio: “Il potere nella Bibbia” (prof C. Posi – Teologo – Facoltà Teologica Pugliese – ISSSR – Lecce).

Gli inconti si terranno presso l'auditorium "Mons. Valentino Vailati"di Manfredonia – ore 19.00

