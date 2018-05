Alloggi Erp, 3 milioni per il Comune di San Severo

Di:

San Severo, 07 maggio 2018. Il Comune di San Severo è risultato destinatario di un finanziamento di oltre tre milioni di euro, per l’esattezza € 3.083.600,00, per la realizzazione di n. 20 alloggi di E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica ad opera dell’A.R.C.A. Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (già I.A.C.P., Istituto Autonomo Case Popolari).

Gli alloggi saranno ubicati in Via Giovanni Guareschi e Via Mario Carli. Il finanziamento è stato comunicato al Sindaco avv. Francesco Miglio dal Dirigente Regionale ing. Luigia Brizzi: la Giunta della Regione Puglia, nelle scorse settimane, ha deliberato di fare propria e di accogliere la richiesta formulata dal Comune di San Severo.

Per illustrare l’importante provvedimento che consentirà la realizzazione di nuovi alloggi per la fasce sociali di popolazione più bisognosa, il Sindaco Miglio ha indetto per il prossimo sabato 12 maggio 2018, una conferenza di presentazione, in programma presso la Sala Raffaele Recca al primo piano di Palazzo Celestini – Residenza Municipale – con inizio alle ore 11,00.

All’incontro, che sarà moderato dal Portavoce dell’Ente dott. Michele Princigallo, parteciperanno: il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco Francesco Sderlenga, l’Assessore Regionale alle Politiche Abitative dott. Alfonso Pisicchio, l’Assessore Comunale all’Urbanistica ing. Luigi Montorio, l’Assessore Comunale alle Politiche Abitative avv. Simona Venditti, l’avv. Donato Pascarella Amministratore Unico dell’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare – A.R.C.A. di Capitanata.