AMMI, “Castoro, impegno sociale alla memoria”

”L’AMMI (Associazione Mogli dei Medici Italiani), nella sezione di Manfredonia, si unisce alla Preghiera e al Cordoglio della comunità cittadina e dell’intera Arcidiocesi Manfredonia- Vieste- San Giovanni Rotondo per la prematura scomparsa alla vita terrena dell’amato Pastore.

Ci uniamo, al contempo, al lutto cittadino indetto dalle autorità civili per il 7 Maggio giorno dei funerali. Vogliamo anche esprimere concretamente attenzione alla Memoria di un Vescovo benevolo così attento alle tematiche sociali e ambientali, in senso ampio, del Territorio con una piccola donazione finalizzata al restauro del Convento cittadino di Santa Maria delle Grazie, così frequentato e amato in seno alla comunità cittadina.

Invitiamo, allo stesso modo, i cittadini, singoli o riuniti in associazioni, enti ecc. le scuole dei vari istituti comprensivi.. a promuovere autonome e libere donazioni e/o azioni di impegno sociale (per le, tante e preziose, opere d’arte più piccole e più grandi della nostra città; ma anche in favore dei tanti enti che offrono servizi per il sociale per adulti o minori; oppure per l’adozione di parchi e piccole aree verdi della città; e molto altro ancora…). Il tutto per ricordare un Pastore mite, attento e in ascolto tanto dei singoli cittadini e gruppi quanto impegnato nel confronto, utile alla città, con le autorità cittadine.

Ricordiamo nel solco della comunità integrata e solidale monsignor Castoro nell’auspicio che la Provvidenza, nei tempi occorrenti ed opportuni, ci regali un nuovo Pastore altrettanto fertile per pensiero e capacità di Ascolto”.

A.M.M.I. (Associazione Mogli Medici Italiani)

Sezione di Manfredonia

La Presidente

dott.ssa Maria Antonietta Totta

e le Socie tutte

Manfredonia, 7/05/2018