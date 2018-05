B&B, Badand Badand a Manfredonia

Di:

B&B Badand Badand è una commedia scritta e diretta da Anna Rita Caracciolo commedia in due atti in vernacolo ambientata ai giorni nostri la storia di una figlia che sogna di aprire un B&B ma si ritrova a fare la badante presa dalla famiglia e dalla rutin decide di mettere una badante al padre, tante sono le storie che si intrecciano non a caso ma per caso.

Il 10 e 11 Maggio presso il Cine Teatro San Michele ore 20.30 “L’associazione Angeli” presenta B&B BADAND BADAND gli attori sono:Anna Rita Caracciolo Matteo Conoscitore MONICA DI Benedetto Matteo Marasco Maria Calatafini Mara Vuovolo Rossella Cinque Matteo Marasco Anna RITA Riccardo Cosmo Del Nobile Anna Pia Mione Giuseppe De Michele Kilian Tucci Angela Luisa Prencipe Celeste Carella Miriana Zerulo Cristian Zerulo Vincenzo Conoscitore Presenta Filippo Totaro.

Per info, chiamare al 3383422887