Cinquantesima Charter Night del Lions Club Manfredonia Host

Manfredonia, 07 maggio 2018. Si è svolta nella splendida cornice del golfo di Manfredonia, la 50^ Charter Night del Lions Club Manfredonia Host. A rendere “magica” l’atmosfera, il clima di serenità e di amicizia che si è respirato nel corso dell’intera manifestazione e che ha accompagnato i discorsi del Presidente di Zona, Giuseppe Pizzicoli, del Primo e del Secondo Vice Governatore, Pasquale Di Ciommo e Roberto Spagnulo Burano, e del Governatore Francesco Antico.

La presenza del vertice delle autorità lionistiche distrettuali, arricchita da quella del Past Governatore Nicola Tricarico, della Presidente della Zona 1, Rosa Centola, e della Presidente del Club San Giovanni Gargano, Maria Grazia Arena, se da un lato è stata testimonianza dell’importanza del momento della vita del Club, dall’altro è stata espressione di semplice e squisita giovialità che, pur nel rispetto del più autentico cerimoniale lionistico, ha lasciato trasparire “il cuore” di tutti i soci e di tutti i presenti, come ha amato sottolineare il secondo Vice Governatore, Roberto Burano.

In apertura, la cerimonia di ingresso di due nuove socie e la consegna di apprezzations al socio storico Mario Garzia, venuto a mancare nel corso dell’anno, e a Giovanni Lauriola, impeccabile cerimoniere, che hanno rimarcato le energie di un Club che dal suo prestigioso passato vuole proiettarsi verso il futuro in un propositivo e concreto impegno.

Le parole della Presidente, Carlotta Fatone, nel momento del suo intervento, hanno ripercorso brevemente la storia del Club, da quel lontano 4 maggio 1968, quando il mondo era altro e tanto di storicamente incisivo doveva ancora accadere, a quello che oggi è il Manfredonia Host, un Club che nel corso della sua vita ha mostrato di saper interagire con i tempi e con il territorio, proponendosi come forza di pensiero e di azione concreta, in un contesto socioculturale quanto mai bisognoso di interventi.

Il 50° anno è stato proprio quello in cui il Club ha inteso “gettarsi” con entusiasmo nel territorio, proponendosi in numerose attività, da quelle più squisitamente lionistiche, il “Viva Sofia” il “Progetto Martina”, l’Educazione Stradale, la Dislessia, il Poster per la pace, a quelle di informazione, formazione e prevenzione, distribuite in incontri periodici che hanno fatto percepire continuativa e non sporadica la sua azione, tanto da essere richiesto come partner da numerose scuole e enti.

L’efficacia dell’azione si è consolidata ulteriormente grazie a tanti lavori in rete tra Clubs Lions della stessa Zona, o anche di altre, che nella cooperazione hanno inteso ribadire la forza dell’insieme. Esempi splendidi sono venuti dalle iniziative portate avanti insieme con il San Giovanni Gargano ed il Manfredonia Sipontum della stessa Zona 3, o con il Club San Marco in Lamis, il Foggia Host, il Foggia Giordano, il Bari Gioacchino Murat e altri di altre parti di Italia. Come pure significativa è stata la rete costruita con tante realtà associative importanti del territorio e determinante nella costruzione di un fronte di azione volto al servizio, nell’interesse della comunità in cui si opera e di cui si fa parte. Questo impegno ha consentito di giungere alla consapevolezza di essere una forza viva, che coglie nel suo 50° anniversario l’occasione per ribadire “ci siamo” ma, soprattutto, “ci saremo”, per continuare a servire così come è stato insegnato da chi ci ha preceduto e come si vuole trasmettere a chi, con energia, entusiasmo, superando qualche incomprensione, vorrà continuare ad alimentare la bella famiglia lionistica, nella convinzione di essere Lions sì, ma soprattutto amici.

Le parole del Governatore, Francesco Antico, hanno suggellato quanto espresso dalla Presidente, ribadendo la bellezza dell’impegno e, con un gesto simbolico, apponendo sul labaro il simbolo dei 50 anni, un traguardo che, come ogni conquista vera, non è un punto di arrivo, ma un nuovo, stimolante inizio.