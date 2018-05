Furti trailer porto Ancona, tre arresti

Di:

(ansa) Arrivavano la mattina presto da Cerignola (Foggia) al porto di Ancona, monitoravano i trailer carichi in sosta nell’area di interscambio, li agganciavano a una motrice con la quale li portavano via di notte scortati da un’auto staffetta noleggiata. Erano ormai collaudate le modalità d’azione che, tra ottobre e marzo scorsi, avevano fruttato un bottino di diversi milioni di euro a tre pregiudicati pugliesi.

Sono stati arrestati per concorso in furto con l’operazione ‘Trailer’ dalla Squadra Mobile e dalla Polizia di Frontiera di Ancona, guidate da Carlo Pinto e Stefano Santiloni. Il blitz del 5 maggio è stato fatale alla gang, sorpresa a rubare un semirimorchio greco carico di 22 tonnellate di formaggio feta diretto in Inghilterra. Secondo gli inquirenti, coordinati dal pm Ruggiero Dicuonzo, i tre si sarebbero resi responsabili di sei furti consumati e di uno tentato. Tra il materiale asportato nei vari colpi c’erano rotoli d’alluminio, pale di eliche d’elicottero, abbigliamento e materiale hi-tech usato.