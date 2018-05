Giovanni Caratù, candidato sindaco nelle Amministrative dello scorso maggio 2015, con il movimento "Manfredonia che funziona"

Manfredonia, 07 maggio 2018. ”FINALMENTE qualcosa di nuovo all’A.s.e.: il sindaco ha nominato il nuovo amministratore unico (dopo le recenti dimissioni di Franco La Torre,ndr).

Lui (il sindaco,ndr) da grande esperto di calcio non ha attinto dal vivaio, ma ha acquistato uno straniero, forse un oriundo. Visto che la città ha una spiaggia e un piazzale Diomede!

Facciamo i migliori auguri al dottor Fabio Diomede, non è un compito facile. Gli consigliamo di rendere pubbliche gli indirizzi , le indicazioni, gli obiettivi strategici indicategli dall’assemblea dei soci. In questo modo sapremmo giudicare meglio le colpe di eventuali e prevedibilissime disfunzioni o mala gestione. Auguri Manfredonia”. Lo dice in una nota Giovanni Caratù, presidente di “Manfredonia che funziona”. Giovanni Caratù “ASE, il sindaco sceglie Fabio Diomede” ultima modifica: da

