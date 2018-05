Iniziati i lavori zona Niviera programmati dall’ex amministrazione di Iasio

Di:

Come Forza Italia aveva annunciato nei giorni scorsi, sono iniziati proprio oggi, 7 maggio 2018, i lavori di urbanizzazione della zona Niviera/Stamporlando, voluti da un progetto programmato e finanziato dalla ex Amministrazione di Iasio per dare una degna sistemazione a quella zona residenziale. Indubbiamente, le lungaggini della burocrazia portano a ritardi, ma oggi chi ha scelto casa in quella zona può finalmente sperare di poter vivere, col tempo, in un ambiente accogliente e pulito.

(Fonte: Forza Italia – Monte Sant’Angelo)