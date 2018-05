Mattinata – Manfredonia, operazione Carabinieri: 2 arresti, 1 latitante

ELICOTTERO CARABINIERI (ARCHIVIO)

Mattinata/Manfredonia, 07 maggio 2018. I Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia hanno arrestato 2 uomini nel corso di un'operazione svoltasi sabato pomeriggio in agro di Mattinatella. Ausilio anche di un elicottero dell'Arma. Nel corso dell'operazione sarebbe stato arrestato un uomo che si sarebbe sottratto all'esecuzione di un mandato o di un ordine di cattura. Seguono aggiornamenti. Prevista una conferenza stampa in mattinata.

