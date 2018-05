Morte Mons. Michele Castoro: cordoglio di Antonio Leone

Di:

Roma, 5 maggio 2018. “Con profonda tristezza apprendo che l’amico Monsignore Michele Castoro ci ha lasciati. Lascia una comunità sgomenta per la sua troppo rapida dipartita” . Queste le parole del Consigliere laico del Csm Antonio Leone, alla notizia della scomparsa dell’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, monsignor Castoro. “Era giunto in silenzio alla guida di una comunità particolarmente devota alla propria chiesa; in silenzio ha operato per il bene dei suoi fedeli e in silenzio ha raggiunto l’amato Cristo. Ci resta, conclude il Consigliere Leone, il suo esempio di umanità, umiltà e di leale fratellanza”, ha aggiunto.