http://www.ilportaledellafamiglia.org

Di:



Il Gargano e la Città di Manfredonia hanno perso un loro grande estimatore. Mons. Castoro è stato capace, in diversi momenti critici per Manfredonia, di infondere nei cittadini il senso della bellezza del creato e la necessità di difenderlo, senza violenza ma con decisione. La sua energica ma silenziosa fiducia riposta spesso nella base del tessuto sociale ha lasciato il segno in tanti e fra i tanti gli attivisti del nostro meetup. Manfredonia in Movimento Scomparsa Castoro, il cordoglio di Manfredonia in Movimento ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.