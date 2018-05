Tavaglione. “Cordoglio della comunità peschiciana per la scomparsa di Mons. Castoro”

Di:

Peschici. ”A nome di tutta la comunità peschiciana, esprimo un commosso e sincero cordoglio per la prematura scomparsa del nostro Pastore, Arcivescovo mons. Michele Castoro. Abbiamo perso un grande Pastore, votato all’ascolto, alla conciliazione, esempio anche nella cristiana rassegnazione per la sua malattia, che non ha limitato mai i suoi impegni pastorali. Lo ricorderemo come uomo umile e di una bontà d’animo esemplare”.

Francesco Tavaglione

Sindaco di Peschici