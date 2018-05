“Teatro nel Castello svevo angioino di Manfredonia”

Di:

Manfredonia, 07 maggio 2018. Sabato 12 marzo alle ore 19.30 dalle mura del Castello di Manfredonia si leverà l’inno dei Felici Pochi, grazie al progetto speciale inCoro, realizzato da Bottega degli Apocrifi e sostenuto da Regione Puglia, col coinvolgimento dei comuni di Manfredonia, san Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis.

#inCoro è un esperimento teatrale collettivo: la possibilità di incontrarsi tra sconosciuti in un luogo chiamato teatro o in una ex chiesa dove magari non si è mai entrati prima, e lì ragionare insieme mettendo in circolo i pensieri, ma prima ancora i respiri, i muscoli, i corpi.

Nasce così una festa di riappropriazione: del patrimonio culturale del territorio (l’azione finale punta ad un happening corale al Castello), di una pietra miliare della letteratura (le parole di Elsa Morante sono oggi quanto mai attuali), e soprattutto di sé (la propria voce, il proprio corpo, la necessità di entrare in relazione con altre voci e altri corpi).

Ci sono tutti i tratti di una produzione di comunità, uno spettacolo realizzato da un gruppo numeroso di giovani cittadini nato da un’idea di Stefania Marrone, Cosimo Severo e Fabio Trimigno, che per raccontare la genesi di questo lavoro particolare dicono: “per stabilire relazioni ci vogliono le persone e per far parlare le città ci vogliono i cittadini.

Per questo #inCoro porta con sé un progetto collettivo, un desiderio che vuole diventare pubblico.

150 tra bambini e adolescenti guidati da Bottega degli Apocrifi daranno voce e corpo alla “Canzone degli F.P. e degli I.M.” di Elsa Morante. Tra loro i bambini del Coro delle voci bianche della Scuola Croce – Mozzillo e l’Orchestra degli F.P. nata all’interno del Teatro Comunale “Lucio Dalla”. Accanto a loro alcuni – pochi – adulti scelti, che hanno mostrato nella loro vita tangibili segni di irregolare felicità.

“Sarebbe una meravigliosa stravaganza

Di scavalcare tutti insieme i tempi brutti

In un allegro finale: felici tutti!

Forse, il primo segreto essenziale

Della felicità si potrebbe ancora ritrovare.

L’importante sarebbe di rimetterci a cercare” (Elsa Morante)

inCoro è realizzato da Bottega degli Apocrifi all’interno del Progetto Teatri del Gargano sostenuto dalla Regione Puglia tramite l’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche (art. 45 del D.M. 1 luglio 2014)– FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 – “Patto per la Puglia”).

“L’invasione del Castello” sarà resa possibile dal Polo Museale e dalla collaborazione dell’Agenzia del Turismo di Manfredonia.

Appuntamento sabato 12 maggio alle 19.30 al ponte levatoio del Castello

Ingresso libero, per informazioni 0884.532829 – 335.244843