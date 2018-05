Di:

Foggia. “Uniti Verso il Futuro – Afferrante Sindaco” è un progetto politico nato, solo ed esclusivamente, con la precisa volontà di invertire il trend economico e sociale che ha caratterizzato negativamente l’ultima fase amministrativa della comunità peschiciana, vittima troppo spesso di immobilismo e di mala gestione, soprattutto riguardo ai temi trainanti dell’economia locale quali turismo, sviluppo culturale ed imprenditoriale.

Il team ha individuato nell’ Avv. Domenico (detto Memo) Afferrante il proprio leader, costituendo una vera e propria lista civica, che si presenterà alle imminenti amministrative 2018.

I 12 candidati tra cui, professionisti, imprenditori e giovani laureati, garantiranno una rappresentanza concreta in ogni settore socio-economico e forniranno il giusto mix di esperienza, capacità amministrativa e di nuove energie, che sono necessarie per poter svolgere al meglio ed in maniera fattiva l’arduo compito, che gli verrà affidato. I punti di forza sono sicuramente l’affiatamento e la coesione, garanzie di successo, una volta ottenuta la vittoria alle urne, il prossimo 10 giugno.

Già in occasione della propria candidatura, l’Avv. Afferrante ha tenuto a precisare come alla base di questa scelta ci siano la passione per la gestione della cosa pubblica e l’amore per il paese tutto.

Si attueranno, quindi, immediatamente provvedimenti incentrati sullo sviluppo culturale e lavorativo, con particolare attenzione riservata ai giovani e alle famiglie in difficoltà economica, senza preferenze di sorta. L’obiettivo primario sarà quello di avvicinare il più possibile la casa comunale alle esigenze dei cittadini, attraverso politiche fondate sulla solidarietà sociale, sulla lotta alle diseguaglianze, sul rispetto della legge e su di un’equa ridistribuzione delle risorse.

La squadra di Afferrante ha le idee molto chiare su come agire e nessun timore di sbagliare!

Sabato 12 maggio alle ore 20.00 in C.so Garibaldi, si terrà la presentazione ufficiale del candidato sindaco Afferrante e dei 12 candidati consiglieri, ai quali seguirà l’illustrazione del programma.