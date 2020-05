Abbonamenti Ataf, studenti Foggia “Bene sospensione validità”

Foggia, 07 maggio 2020. Il presidente dell’ATAF Giandonato La Salandra ha dichiarato oggi che l’azienda sta valutando la sospensione della validità degli abbonamenti del trasporto urbano, in particolare riferimento agli studenti. La dichiarazione accompagna una presa di posizione più decisa rispetto alla sosta a pagamento. “Dall’inizio dell’emergenza abbiamo posto all’attenzione delle aziende, dei comuni e delle regioni il tema del trasporto pubblico: in molti infatti, all’inizio di marzo, avevano acquistato un abbonamento del tpl o del trasporto urbano, del quale non hanno potuto usufruire a causa del lockdown e della chiusura di scuole e università” dichiarano Michele Cera (Link Foggia) e Jacopo lo Russo (UDS Foggia).

“In una provincia vasta come la nostra, con un numero molto elevato di pendolari, misure come la sospensione della validità degli abbonamenti sono sacrosante e necessarie per venire incontro alle spese che le famiglie degli studenti sono state costrette ad affrontare dalla crisi. Il costo del trasporto è già molto elevato di suo, e tende da anni ad incrementarsi a causa di scelte politiche risalenti che hanno reso sempre più difficile garantire i servizi pubblici a costi accessibili” continuano. “La notizia di oggi è senza dubbio positiva: considerando che abbiamo tentato di interessare tanto il Comune di Foggia quanto l’ATAF rispetto alla questione fin dal mese di marzo, però, non possiamo dirci soddisfatti. Il quadro normativo non è chiaro, su questo La Salandra ha ragione, ma quello che serve ora è una scelta politica dalla parte degli studenti e delle studentesse e delle fasce più deboli della popolazione. Questo non può valere, chiaramente, per il solo comune di Foggia: proprio per questo motivo abbiamo inoltrato richieste in questo senso anche a tutti gli altri comuni della provincia, oltre che alla Provincia stessa, così come stiamo intrattenendo da tempo un’interlocuzione con la Regione per quanto attiene al trasporto extraurbano. Servono scelte politiche per tutto questo, e servono al più presto.” concludono.