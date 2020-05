ASE Manfredonia “Avviso alle utenze commerciali: mascherine e guanti in busta separata”

, 07 maggio 2020. L’Azienda Servizi Ecologici S.p.A. di Manfredonia, in previsione dell’ apertura graduale delle attività di vendita al dettaglio, informa tutte le utenze commerciali che, a decorrere dal giorno 18 maggio 2020, incrementerà la raccolta dei rifiuti indifferenziati, assicurando il relativo prelievo con un servizio straordinario mirato, inizialmente di due giorni alla settimana (ogni martedì e venerdì), salvo variazioni sulla base di ulteriori necessità che si dovessero riscontrare successivamente.

Ciò, al fine di consentire alle utenze interessate di poter smaltire con maggiore periodicità i dispositivi di sicurezza quali, guanti monouso, mascherine, eventuali fazzoletti di carta, etc., con la raccomandazione, però, a scopo puramente cautelativo, di adottare le seguenti procedure che, peraltro, sono già state oggetto di divulgazione in precedenza, con preciso riferimento proprio alla gestione dei rifiuti urbani in questo particolare momento di emergenza sanitaria:

• solo ed esclusivamente le mascherine ed i guanti monouso utilizzati, oltre a fazzoletti o carta in rotoli, dovranno essere inseriti in una busta a parte, ben chiusa, e smaltiti nei rifiuti indifferenziati (mastello/contenitore di colore grigio).

Si invitano gli utenti alla massima collaborazione ed al rispetto delle misure stabilite, affinchè tutte le operazioni possano essere svolte in sicurezza”.

Manfredonia, lì 7 maggio 2020 – L’Amministratore Unico geom. Francesco Barbone