Azienda foggiana unica autorizzata in Puglia a produrre mascherine

(GAZZETTADELMEZZOGIORNO) Capacità di filtraggio al 97%, tessuto in monostrato, saldatura a ultrasuoni sul profilo facciale, materiali, manifattura, disegno e adattamento tutto rigorosamente made in Italy. Con queste caratteristiche tecniche l’azienda foggiana, ha ottenuto dall’Istituto superiore di sanità e dalla Protezione civile il via libera alla produzione e commercializzazione di maschere facciali di tipo 1 a partire dal prossimo fine settimana. È l’unica azienda autorizzata in Puglia a entrare in produzione su 451 selezionate (tra queste anche la), l’autorizzazione (numero 0015841 D42) risale al 2 maggio scorso, la Manta rientra nel ristretto lotto di 32 aziende che potranno già nelle prossime settimane rifornire la Protezione civile nazionale ed, a richiesta, anche Regioni, Comuni, distributori autorizzati. Fonte: Gazzetta Mezzogiono