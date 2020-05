Cocaina sull’asse Barletta-Manfredonia, inammissibile ricorso di Ruggiero Disalvo

, 07 maggio 2020. Con, ma con udienza relativa allo scorso febbraio 2020, la Corte di Cassazione di Roma (Penale Sent. Sez. 3 – Presidente Andreazza Gastone) ha dichiarato “inammissibile il ricorso proposto da, nato a Barletta il 01/07/1967, contro l’ordinanza del 26/08/2019 del Tribunale della libertà di Bari, che aveva rigettata la richiesta di riesame proposta nell’interesse del citato Disalvo contro l’ordinanza del g.i.p. Tribunale di Bari in data 01/08/2019, che ha applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere”.

Ruggiero Disalvo è stato accusato di “essersi associato unitamente ad Antonio Diaferia, Pasquale Dico, Roberto Sarcina e all’ex moglie” allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla cocaina, con il ruolo di promotore, costitutore, dirigente ed organizzatore del sodalizio; fatto commesso in Barletta

dal 03/09/2015 (data di scarcerazione di Ruggiero Disalvo) con permanenza (capo A)”. Inoltre “(..) per aver illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola di marca, tipo e calibro non accertati (capo 8-a); in Barletta il 22/12/2017 con permanenza”; inoltre “(..) per aver venduto, offerto in vendita, ceduto distribuito, commerciato, trasportato, procurato ad altri sostanza stupefacente del tipo cocaina. In Barletta dal 02/11/2017 al 22/12/2017 (capo 8-b)”.

Contro l’indicata sentenza, l’indagato, tramite il difensore di fiducia, l’uomo ha proposto ricorso per cassazione. “Assume il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso di indicare elementi specifici da cui inferire la sussistenza di un sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di una serie di reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti. Parimenti lacunosa sarebbe la motivazione laddove ha ritenuto il ruolo di vertice del Disalvo, dato che sarebbe sconfessato dalla dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In ogni caso, il Tribunale non avrebbe motivato in ordine alla possibilità di sussumere i fatti nell’ambito dello schema del concorso di persone nel reato”. Tra l’altro “(..) b) il collaboratore Michele Dimiccioli nulla avrebbe riferito in ordine alla volontà del Disalvo di costituire un sodalizio finalizzato alla spaccio di sostanza stupefacente. Si aggiunge, infine, che nessuno dei collaboratori di giustizia ha mai riferito in ordine a un asse Barletta-Manfredonia per l’approvvigionamento dello stupefacente“. La Cassazione ha tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso.

