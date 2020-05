“Code di focolai”. Oggi 49 positivi al Covid in Puglia: 10 nel Foggiano

Bari, 07 maggio 2020. Covid19: dopo la netta diminuzione di positivi, aumento inatteso oggi in Puglia di cittadini che hanno contratto il virus. Come rende noto la Regione, giovedì 7 maggio sono stati registrati 1852 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 49 casi, così suddivisi: 29 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 3 nella Provincia di Brindisi; 10 nella Provincia di Foggia; 2 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto. Per 3 casi è in corso di attribuzione la provincia di provenienza. Sono stati registrati 3 decessi: 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Taranto

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 72.796 test. Sono 1004 i pazienti guariti. 2800 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.245 così divisi: 1362 nella Provincia di Bari; 380 nella Provincia di Bat; 600 nella Provincia di Brindisi; 1098 nella Provincia di Foggia; 502 nella Provincia di Lecce; 270 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 5 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

DICHIARAZIONI PROF. PIER LUIGI LOPALCO. Il prof. Pier Luigi Lopalco responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione Puglia spiega il dato odierno: “L’aumento relativo del numero di casi oggi registrati in Puglia fa riferimento a code di focolai già sotto osservazione principalmente in provincia di Bari: si tratta quindi di persone già in isolamento fiduciario, monitorate, asintomatiche o con sintomi lievi. Non risulta, nonostante l’aumentata attività di sorveglianza, alcun nuovo focolaio importante sul territorio regionale. La curva dei casi si è comunque stabilizzata intorno ad una media giornaliera di circa 20 nell’ultima settimana ed è da più di un mese in continua diminuzione. Si raccomanda tuttavia di mantenere elevato il livello di attenzione nel rispetto delle regole e nei comportamenti”.