Coronavirus, Croce “Grazie a Landella e a tutti i dipendenti comunali”

Per questo voglio ringraziarli anche a nome di tutti i Volontari della Pro Loco di Foggia. Un grazie di cuore anche a chi si è impegnato in prima linea garantendo i servizi essenziali sia a chi invece prosegue l'attività in modalità "lavoro agile" e anche a chi, su base volontaria, ha risposto all'appello per supportare Protezione Civile (I Falchi AEOPC Coordinamento Puglia – Associazione Pompieri Volontariato Protezione Civile Foggia – Radio Club "G. Marconi" – Foggia Gruppo Protezione Civile ANFI Foggia ), Polizia Municipale e volontari nella raccolta alimentare e la consegna dei buoni spesa nelle sedi dei Quartieri. "La risposta del Sindaco Landella è stata davvero una bella testimonianza della voglia di agire in tempi celeri e concretamente in questa emergenza".

07 maggio 2020. In questa emergenza il Sindaco Franco Landella e tutti i dipendenti del Comune di Foggia hanno dimostrato una grande dedizione e uno straordinario impegno a favore della città.

Questa emergenza ha evidenziato, una volta di più, la grande professionalità e motivazione dei dipendenti comunali e non per meno importanza di tutti gli Assessorati che hanno saputo cambiare in tempo reale il loro modo di lavorare per rispondere ai mutamenti che l’emergenza coronavirus ci ha imposto. Una sfida difficile a cui tutti stanno rispondendo dando il meglio sia a livello personale che a livello di organizzazione e di questo siamo orgogliosi di essere cittadini foggiani conlude il Presidente Croce. Grazie di vero cuore a tutti.