Covid-19, verso 100.000 guariti in Italia

Roma, 07 maggio 2020. Covid19: i casi totali nel nostro Paese sono 215.858 al momento sono 89.624 le persone che risultano positive al virus. Le persone guarite sono 96.276. I pazienti ricoverati con sintomi sono 15.174, in terapia intensiva 1.311, mentre 73.139 si trovano in isolamento domiciliare. I deceduti sono 29.958 questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso. Il numero dei nuovi positivi conferma il trend generale in discesa. Torna a scendere l’incremento del numero dei decessi, torna stabile l’incremento dei guariti.