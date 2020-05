Covid. “La città di Manfredonia ha almeno 21 ‘attualmente positivi'”

, 07 maggio 2020. Al netto delle cifre della Prefettura, per la Regione Puglia l’area diva considerata ancora nella fascia “” casi di “” al Covid19. Come pubblicato, i dati della Prefettura avevano segnalato un aumento dei casi, con contestuale riduzione di cittadini in isolamento fiduciario – ricovero in ospedali – quarantene. Scendere ora nel dettaglio dei numeri favorirebbe ulteriore confusione. Caos iniziale è stato, caos successivo è continuato.

Nonostante questo, nonostante l’imbarazzante gestione, StatoQuotidiano ha pubblicato in esclusiva i dati Covid dei maggiori centri della Capitanata. Questo il primo maggio 2020. Lo stesso era stato avvenuto in precedenza, una volta ricevuti i dati ufficiali. Al netto dei vari interventi, oggi 07 maggio 2020, la fascia di riferimento del bollettino epidemiologico regionale (per Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Cerignola, Lucera, Troia, Bovino) resta la penultima in ordine di grandezza. Nella fascia over51 ci sono: Foggia, San Giovanni Rotondo, San Severo, Torremaggiore, San Marco in Lamis. Parliamo, si ripete, di “attualmente positivi”, e non più di totali.

L’oggettiva confusione (eufemismo) nella gestione dei numeri, sin dallo scorso febbraio – inizio marzo, non poteva che determinare vari interventi, disorientamento dei lettori, contrasti tra quanti adibiti alla diffusione dei dati: Regione Puglia, Asl Foggia, Prefettura, Protezione Civile, e dunque i Comuni. Se dal primo giorno di rilevamento dei dati ci si fosse affidati a un elenco integrale di tutti i comuni, suddivisi per Province, con indicazioni dei positivi, guariti, ricoverati, quarantene, isolamento fiduciario, decessi, con personale interessato all’aggiornamento quotidiano dei dati, si sarebbe evitato un caos numerico imbarazzante e stucchevole. Questo non è stato fatto, decidendo di affidare al prof. Lopalco le considerazioni, i commenti, a livello generale, dopo la diffusione del bollettino epidemiologico a cura esclusiva dei dipartimenti regionali.