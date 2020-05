Emiliano “Partiti i primi 14 campioni di siero/plasma da pazienti guariti”

Bari, 07 maggio 2020. “È partita in Puglia la sperimentazione per la immunoterapia passiva con plasma raccolto da pazienti guariti dal Covid-19. I primi 14 campioni di siero/plasma prelevati dai pazienti/donatori guariti dal Covid-19 sono stati inviati in laboratorio, entro una settimana sarà trasmesso l’esito del titolo di anticorpi neutralizzanti, ovvero la quantità di anticorpi anti-SARS-CoV-2 “attivi”: è questo un dato indispensabile per stabilire l’idoneità dei soggetti alla donazione. In caso di esito positivo saranno progressivamente riconvocati dal centro trasfusionale per il prelievo/donazione di plasma in aferesi. E potremo procedere con la sperimentazione della cura sui pazienti Covid pugliesi con forme moderate/severe. Grazie ancora a tutti coloro che stanno donando il plasma. Un piccolo gesto di enorme importanza per tutti“. Lo dice Michele Emiliano.