Foggia, ladri in casa rubano coniglio e cucciolo di pastore tedesco: denunciati

(gazzetta del mezzogiorno). Il proprietario aveva constatato che i ladri avevano messo tutto a soqquadro, ma avevano rubato – da una casetta di legno all’esterno – un coniglietto e un cucciolo di pastore tedesco. Grazie alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno riconosciuto uno degli autori del furto, un pregiudicato foggiano di 42 anni. Perciò l’uomo è stato denunciato, in concorso con altri due in via di identificazione, per furto aggravato.

Fonte: Gazzetta Mezzogiorno